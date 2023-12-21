Немецкий бизнесмен Дотком: Зеленский должен ответить за гибель украинцев
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Об этом он написал в соцсети X.
Кроме того, по словам бизнесмена, Украина потеряла 20% территории.
«Зеленский должен ответить за это», — сказал Дотком.
Ранее в Focus заявили, что ежедневные потери ВСУ составляют около 800 человек.
Ранее Путин подписал закон, согласно которому 30 сентября в стране будет праздноваться День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.