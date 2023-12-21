Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что Владимир Зеленский должен ответить за гибель множества украинцев, к которой привела его недальновидная политика.

Об этом он написал в соцсети X.

Кроме того, по словам бизнесмена, Украина потеряла 20% территории.

«Зеленский должен ответить за это», — сказал Дотком.

Ранее в Focus заявили, что ежедневные потери ВСУ составляют около 800 человек.

Ранее Путин подписал закон, согласно которому 30 сентября в стране будет праздноваться День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.