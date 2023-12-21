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Российские активы Heineken обойдутся покупателю в 11,5—12 млрд рублей

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Президент группы «Арнест» Алексей Саган заявил в интервью РБК, что российский бизнес нидерландского производителя пива Heineken обойдётся группе в 11,5—12 млрд рублей, а не в €1.
Российские активы Heineken обойдутся покупателю в 11,5—12 млрд рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Schöning / ullstein bild

«Наши обязательства по оплате составят по факту 11,5–12 млрд руб. На эту сумму мы взяли кредиты», — сказал Саган.

По его словам, бывшая «дочка» Heineken в России «Объединённые пивоварни» при покупке российских пивоварен инвестировала в них заёмные средства материнской компании.

«Они обслуживали эти займы, но так и не смогли по ним полностью рассчитаться», — отметил Саган.

При этом он подчеркнул, что именно обязательство по возврату этого займа является ключевым элементом сделки, а не €1.

Ранее Heineken завершила продажу своих российских активов группе «Арнест». Тогда сообщалось, что цена покупки российского бизнеса Heineken составляет €1 за 100% акций.

Также стало известно, что компания «Объединённые пивоварни Хейнекен» провела ребрендинг.

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