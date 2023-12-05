RT в Telegram
Подпишись

«Ведомости»: компания «Объединённые пивоварни Хейнекен» провела ребрендинг

Короткая ссылка
Компания «Объединённые пивоварни Хейнекен» провела ребрендинг и сменила название на «Объединённые пивоварни — холдинг».
«Ведомости»: компания «Объединённые пивоварни Хейнекен» провела ребрендинг
  • Gettyimages.ru
  • © Schöning / ullstein bild

Об этом в беседе с газетой «Ведомости» рассказал президент компании Алексей Сагал.

Кроме того, в рамках ребрендинга компания сменила логотип: красную звезду сменили танками для пивоварения. 

Как рассказал Сагал, смена названия является одним из условий сделки по продаже бизнеса с нидерландской международной пивоваренной компанией Heineken.

В марте 2022 года Heineken сообщила о решении уйти с российского рынка.

В августе Heineken завершила продажу своих российских активов группе «Арнест».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить