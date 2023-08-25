Международная пивоваренная компания Heineken завершила продажу своих российских активов группе Arnest. Об этом говорится в сообщении компании.

«Heineken N.V. объявляет о завершении сделки по продаже своих активов в России группе Arnest», — говорится в сообщении.

Таким образом завершается процесс ухода Heineken из России, который был начат в марте прошлого года.

Отмечается, что цена покупки российского бизнеса Heineken составляет €1 за 100% акций.

В компании добавили, что данная сделка получила все необходимые одобрения. При этом, как прогнозируют в Heineken N.V., данная сделка повлечёт за собой общий совокупный убыток в размере €300 млн.

В марте 2022 года Heineken сообщила о решении уйти с российского рынка.