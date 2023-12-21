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NYT: иски с требованием не допустить Трампа к выборам поданы ещё в 16 штатах США

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Ещё в 16 американских штатах поданы иски с требованием не допустить бывшего лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа к участию в процедуре отбора кандидата от Республиканской партии на выборах президента 2024 года.
NYT: иски с требованием не допустить Трампа к выборам поданы ещё в 16 штатах США
  • globallookpress.com
  • © Jeenah Moon

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на базу данных правовой фирмы Lawfare.

«По меньшей мере в 16 штатах в настоящее время находятся на рассмотрении судебные иски», — говорится в публикации. 

По данным газеты, в исках утверждается, что Трамп не имеет права принимать участие в президентских выборах в соответствии с 14-й поправкой Конституции США, поскольку он якобы принимал участие в штурме Капитолия в январе 2021 года.

Ранее Верховный суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу принимать участие в местных выборах.

10 декабря газета The New York Times сообщила, что в Европе опасаются последствий возможной победы Трампа на предстоящих выборах президента.

16 декабря Трамп высказал мнение, что американский лидер Джо Байден представляет собой угрозу демократии в США.

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