Глава Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей Института экономики Российской академии наук (РАН) Дарья Ушкалова заявила, что введённые в отношении России западные санкции провалились из-за «ловушки большой страны».

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на опубликованную академиком статью.

Как объяснила Ушкалова, если страна занимает большую долю на рынке в какой-либо сфере, ограничения поставок или подобные меры приводят к росту цен на эти товары, которые компенсируют снижением объёмов.

В таких условиях планируемая эффективность санкций противоречит стратегической эффективности, которая нацелена на снижение доходов от экспорта, добавила академик. Она подчеркнула, что этим объясняется провал санкций и отсутствие большого ущерба от них для России.

Ушкалова отметила, что «ловушка большой страны» продолжает облегчать борьбу с негативным влиянием санкций, которое постепенно сокращается.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что никто не сможет затормозить процесс развития России.