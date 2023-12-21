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Академик Ушкалова: санкции Запада провалились из-за «ловушки большой страны»

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Глава Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей Института экономики Российской академии наук (РАН) Дарья Ушкалова заявила, что введённые в отношении России западные санкции провалились из-за «ловушки большой страны».
Академик Ушкалова: санкции Запада провалились из-за «ловушки большой страны»
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на опубликованную академиком статью.

Как объяснила Ушкалова, если страна занимает большую долю на рынке в какой-либо сфере, ограничения поставок или подобные меры приводят к росту цен на эти товары, которые компенсируют снижением объёмов.

В таких условиях планируемая эффективность санкций противоречит стратегической эффективности, которая нацелена на снижение доходов от экспорта, добавила академик. Она подчеркнула, что этим объясняется провал санкций и отсутствие большого ущерба от них для России.

Ушкалова отметила, что «ловушка большой страны» продолжает облегчать борьбу с негативным влиянием санкций, которое постепенно сокращается.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что никто не сможет затормозить процесс развития России.

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