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Путин: никто не сможет затормозить процесс развития России

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Российский президент Владимир Путин во время своего выступления на форуме «Россия зовёт!» заявил, что никто не сможет затормозить процесс развития России.
Путин: никто не сможет затормозить процесс развития России
  • РИА Новости

«Мы должны смотреть вперёд и идти вперёд, действовать широким фронтом, прежде всего, в сфере образования, которое становится фактором самого экономического роста», — сказал он.

По его словам, России надо развиваться и сотрудничать с теми, кто хочет так современно и цивилизованно работать.

«Никто не сможет ни остановить, ни затормозить нашего развития», — добавил Путин.

Ранее российский лидер отметил, что банки России работают стабильно и устойчиво, несмотря на введённые против них западные санкции.

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