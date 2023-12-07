Путин: никто не сможет затормозить процесс развития России
- РИА Новости
«Мы должны смотреть вперёд и идти вперёд, действовать широким фронтом, прежде всего, в сфере образования, которое становится фактором самого экономического роста», — сказал он.
По его словам, России надо развиваться и сотрудничать с теми, кто хочет так современно и цивилизованно работать.
«Никто не сможет ни остановить, ни затормозить нашего развития», — добавил Путин.
Ранее российский лидер отметил, что банки России работают стабильно и устойчиво, несмотря на введённые против них западные санкции.