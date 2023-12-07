Путин: никто не сможет затормозить процесс развития России

Российский президент Владимир Путин во время своего выступления на форуме «Россия зовёт!» заявил, что никто не сможет затормозить процесс развития России.

«Мы должны смотреть вперёд и идти вперёд, действовать широким фронтом, прежде всего, в сфере образования, которое становится фактором самого экономического роста», — сказал он.

По его словам, России надо развиваться и сотрудничать с теми, кто хочет так современно и цивилизованно работать.

«Никто не сможет ни остановить, ни затормозить нашего развития», — добавил Путин.

Ранее российский лидер отметил, что банки России работают стабильно и устойчиво, несмотря на введённые против них западные санкции.