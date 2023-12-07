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Путин призвал создать широкую линейку инструментов финансирования предприятий

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Президент России Владимир Путин призвал создать самую широкую линейку инструментов финансирования предприятий.
Путин призвал создать широкую линейку инструментов финансирования предприятий
  • РИА Новости

Об этом он заявил на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

«Рассчитываем привлечь средства в проекты с большим сроком окупаемости, например в строительство инфраструктуры, логистических коридоров, терминалов, другие масштабные длительные проекты. Уже по итогам первого года программы долгосрочных сбережений граждан объём таких вложений должен составлять не менее 250 млрд (рублей. — RT)», — сказал он.

Ранее Путин отметил, что российские банки работают стабильно и устойчиво, несмотря на введённые против них западные санкции.

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