Путин призвал создать широкую линейку инструментов финансирования предприятий

Президент России Владимир Путин призвал создать самую широкую линейку инструментов финансирования предприятий.

Об этом он заявил на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

«Рассчитываем привлечь средства в проекты с большим сроком окупаемости, например в строительство инфраструктуры, логистических коридоров, терминалов, другие масштабные длительные проекты. Уже по итогам первого года программы долгосрочных сбережений граждан объём таких вложений должен составлять не менее 250 млрд (рублей. — RT)», — сказал он.

Ранее Путин отметил, что российские банки работают стабильно и устойчиво, несмотря на введённые против них западные санкции.