Путин: российские банки работают стабильно и устойчиво, несмотря на санкции
- РИА Новости
Об этом глава государства сказал в ходе пленарного заседания форума ВТБ «Россия зовёт!».
«Российские банки, несмотря на то что большинство из них оказались под санкциями, работают стабильно и устойчиво», — подчеркнул Путин.
Российский лидер добавил, что банки России обладают солидным запасом прочности и наращивают объёмы кредитования реального сектора.
Ранее Владимир Путин подчеркнул, что, по оценкам экспертов, в ближайшие годы монополия крупных западных банков будет подорвана.