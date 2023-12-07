Путин: российские банки работают стабильно и устойчиво, несмотря на санкции

Президент России Владимир Путин отметил, что российские банки работают стабильно и устойчиво, несмотря на введённые против них западные санкции.

Об этом глава государства сказал в ходе пленарного заседания форума ВТБ «Россия зовёт!».

«Российские банки, несмотря на то что большинство из них оказались под санкциями, работают стабильно и устойчиво», — подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что банки России обладают солидным запасом прочности и наращивают объёмы кредитования реального сектора.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что, по оценкам экспертов, в ближайшие годы монополия крупных западных банков будет подорвана.