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Путин: российские банки работают стабильно и устойчиво, несмотря на санкции

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Президент России Владимир Путин отметил, что российские банки работают стабильно и устойчиво, несмотря на введённые против них западные санкции.
Путин: российские банки работают стабильно и устойчиво, несмотря на санкции
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе пленарного заседания форума ВТБ «Россия зовёт!».

«Российские банки, несмотря на то что большинство из них оказались под санкциями, работают стабильно и устойчиво», — подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что банки России обладают солидным запасом прочности и наращивают объёмы кредитования реального сектора.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что, по оценкам экспертов, в ближайшие годы монополия крупных западных банков будет подорвана.

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