Генсек правящей партии Индонезии — Демократической партии борьбы (PDI-P) Хасто Кристианто заявил в интервью РИА Новости, что конфликт на Украине был спровоцирован амбициями НАТО и Индонезия это понимает.

При этом он подчеркнул, что для Индонезии уважение суверенитета стран является одним из фундаментальных принципов внешней политики.

«Именно поэтому мы способны понять ситуацию с Россией и Украиной — ведь это проблема суверенитета, возникшая из-за амбиций НАТО», — сказал политик.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что выступит против членства Украины в НАТО из опасений начала третьей мировой войны.

Также в Weapons and Strategy отметили, что капитуляция Украины станет крупнейшим поражением НАТО.