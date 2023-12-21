RT в Telegram
Подпишись

Генсек партии PDI-P Индонезии Кристианто: конфликт на Украине вызван НАТО

Короткая ссылка
Генсек правящей партии Индонезии — Демократической партии борьбы (PDI-P) Хасто Кристианто заявил в интервью РИА Новости, что конфликт на Украине был спровоцирован амбициями НАТО и Индонезия это понимает.
Генсек партии PDI-P Индонезии Кристианто: конфликт на Украине вызван НАТО
  • AFP

При этом он подчеркнул, что для Индонезии уважение суверенитета стран является одним из фундаментальных принципов внешней политики.

«Именно поэтому мы способны понять ситуацию с Россией и Украиной — ведь это проблема суверенитета, возникшая из-за амбиций НАТО», — сказал политик.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что выступит против членства Украины в НАТО из опасений начала третьей мировой войны.

Также в Weapons and Strategy отметили, что капитуляция Украины станет крупнейшим поражением НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить