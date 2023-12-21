Генсек партии PDI-P Индонезии Кристианто: конфликт на Украине вызван НАТО
- AFP
При этом он подчеркнул, что для Индонезии уважение суверенитета стран является одним из фундаментальных принципов внешней политики.
«Именно поэтому мы способны понять ситуацию с Россией и Украиной — ведь это проблема суверенитета, возникшая из-за амбиций НАТО», — сказал политик.
Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что выступит против членства Украины в НАТО из опасений начала третьей мировой войны.
Также в Weapons and Strategy отметили, что капитуляция Украины станет крупнейшим поражением НАТО.