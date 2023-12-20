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Weapons and Strategy: капитуляция Украины станет крупнейшим поражением НАТО

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Капитуляция Украины станет первым крупным поражением НАТО с момента создания альянса, заявил экс-помощник замглавы Минобороны США Стивен Брайен.
Weapons and Strategy: капитуляция Украины станет крупнейшим поражением НАТО
  • AP

«Если Украина капитулирует, а именно этого Россия сейчас хочет, НАТО потерпит крупное поражение, первое с момента создания альянса в апреле 1949 года», — приводит его слова Weapons and Strategy.

Он добавил, что и Украина, и Североатлантический альянс переживают кризис: страны-участницы не могут набрать нужного количества людей в армию, а военная техника показала плохие результаты на поле боя в ходе СВО.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что в Европе начали обсуждать последствия поражения Украины для НАТО.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что Украина не сможет победить Россию в конфликте даже при поддержке со стороны западных стран.

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