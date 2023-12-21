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Депутат Шеремет: США нужно изменить план по Украине и оставить её в покое

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что США необходимо внести правки в план по Украине и оставить страну в покое.

Об этом информирует РИА Новости.

«США заразили Украину нацизмом в своём стремлении создать антиРоссию. Теперь Украине нужна долгая терапия, реабилитация и восстановление», — сказал Шеремет.

При этом он подчеркнул, что развитие Украины возможно только вместе с Россией.

«И исторически сложилось, что подставить больному своё плечо способна и готова только сердобольная Россия», — добавил депутат.

Ранее Шеремет заявил, что Запад ищет для Украины нового удобного президента.

Кроме того, по его словам, раздираемому скандалами Евросоюзу не протянуть и года.

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