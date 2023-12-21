Депутат Шеремет: США нужно изменить план по Украине и оставить её в покое
Об этом информирует РИА Новости.
«США заразили Украину нацизмом в своём стремлении создать антиРоссию. Теперь Украине нужна долгая терапия, реабилитация и восстановление», — сказал Шеремет.
При этом он подчеркнул, что развитие Украины возможно только вместе с Россией.
«И исторически сложилось, что подставить больному своё плечо способна и готова только сердобольная Россия», — добавил депутат.
Ранее Шеремет заявил, что Запад ищет для Украины нового удобного президента.
Кроме того, по его словам, раздираемому скандалами Евросоюзу не протянуть и года.