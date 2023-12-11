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Депутат Госдумы Шеремет: Запад ищет для Украины нового удобного президента

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Западные страны ищут для Украины нового удобного для них президента. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Депутат Госдумы Шеремет: Запад ищет для Украины нового удобного президента
  • РИА Новости

Его слова приводит РИА Новости.

Он прокомментировал информацию директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что на Западе назвали возможных преемников Владимира Зеленского. 

Шеремет отметил, что «демократический» Запад в очередной раз не считает нужным интересоваться мнением народа Украины. По его словам, Запад «уже подыскивает нового удобного им тряпичного президента и предателя национальных интересов».

Кроме того, парламентарий заявил, что Украина для западных государств является всего лишь колонией и площадкой для политических, экономических и социальных экспериментов. 

Ранее Нарышкин заявил, что в западных государствах обсуждают возможность замены Владимира Зеленского на посту главы киевского режима.

Среди преемников в том числе рассматриваются главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава украинской разведки Кирилл Буданов и мэр Киева Виталий Кличко.

По словам директора СВР, среди причин таких обсуждений — несбывшиеся обещания Зеленского победить Россию на фронте, его хамство в общении с Западом, а также кумовство и коррупция на Украине.

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