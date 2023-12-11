Депутат Госдумы Шеремет: Запад ищет для Украины нового удобного президента
- РИА Новости
Его слова приводит РИА Новости.
Он прокомментировал информацию директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что на Западе назвали возможных преемников Владимира Зеленского.
Шеремет отметил, что «демократический» Запад в очередной раз не считает нужным интересоваться мнением народа Украины. По его словам, Запад «уже подыскивает нового удобного им тряпичного президента и предателя национальных интересов».
Кроме того, парламентарий заявил, что Украина для западных государств является всего лишь колонией и площадкой для политических, экономических и социальных экспериментов.
Ранее Нарышкин заявил, что в западных государствах обсуждают возможность замены Владимира Зеленского на посту главы киевского режима.
Среди преемников в том числе рассматриваются главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава украинской разведки Кирилл Буданов и мэр Киева Виталий Кличко.
По словам директора СВР, среди причин таких обсуждений — несбывшиеся обещания Зеленского победить Россию на фронте, его хамство в общении с Западом, а также кумовство и коррупция на Украине.