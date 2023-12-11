Депутат Госдумы Шеремет: Запад ищет для Украины нового удобного президента

Западные страны ищут для Украины нового удобного для них президента. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Его слова приводит РИА Новости.

Он прокомментировал информацию директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что на Западе назвали возможных преемников Владимира Зеленского.

Шеремет отметил, что «демократический» Запад в очередной раз не считает нужным интересоваться мнением народа Украины. По его словам, Запад «уже подыскивает нового удобного им тряпичного президента и предателя национальных интересов».

Кроме того, парламентарий заявил, что Украина для западных государств является всего лишь колонией и площадкой для политических, экономических и социальных экспериментов.

Ранее Нарышкин заявил, что в западных государствах обсуждают возможность замены Владимира Зеленского на посту главы киевского режима.

Среди преемников в том числе рассматриваются главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава украинской разведки Кирилл Буданов и мэр Киева Виталий Кличко.

По словам директора СВР, среди причин таких обсуждений — несбывшиеся обещания Зеленского победить Россию на фронте, его хамство в общении с Западом, а также кумовство и коррупция на Украине.