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Депутат Шеремет: раздираемому скандалами Евросоюзу не протянуть и года

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что «раздираемому» распрями и скандалами Евросоюзу не протянуть и года.
Депутат Шеремет: раздираемому скандалами Евросоюзу не протянуть и года
  • globallookpress.com
  • © Павел Кашаев

«Я твёрдо уверен, что вступление любого государства в Евросоюз в сложившихся реалиях опрометчиво, опасно и сопоставимо с суицидом», — цитирует депутата РИА Новости.

При этом, по его словам, новый пакет антироссийских санкций лишь ускорит процесс экономического, политического и геополитического распада Евросоюза.

Ранее Шеремет предложил Киеву «план Г» в случае прекращения поддержки Запада.

Также, по его словам, Запад ищет для Украины нового удобного президента.

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