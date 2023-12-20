Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что «раздираемому» распрями и скандалами Евросоюзу не протянуть и года.

«Я твёрдо уверен, что вступление любого государства в Евросоюз в сложившихся реалиях опрометчиво, опасно и сопоставимо с суицидом», — цитирует депутата РИА Новости.

При этом, по его словам, новый пакет антироссийских санкций лишь ускорит процесс экономического, политического и геополитического распада Евросоюза.

Ранее Шеремет предложил Киеву «план Г» в случае прекращения поддержки Запада.

Также, по его словам, Запад ищет для Украины нового удобного президента.