Журналист Die Welt заявил о дефиците личного состава ВСУ при обучении на Leopard
«Это означает, что на данный момент не хватает людей даже для обучения», — сказал он.
Если конфликт продлится дольше, то у ВСУ появятся большие проблемы, подчеркнул Ронцхаймер.
«Потому что, в конце концов, всё зависит от того, сколько солдат есть у каждой стороны», — отметил журналиста.
Перевод статьи подготовило ИноТВ.
Ранее сообщалось, что военные попросили Владимира Зеленского о проведении дополнительной мобилизации на Украине, чтобы призвать 500 тыс. человек на фронт.