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Журналист Die Welt заявил о дефиците личного состава ВСУ при обучении на Leopard

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Украинские войска испытывают дефицит личного состава, так как в учебных центрах Германии заняты лишь около половины мест на обучение управлению танков Leopard 2. Об этом заявил журналист Die Welt Пауль Ронцхаймер.

«Это означает, что на данный момент не хватает людей даже для обучения», — сказал он.

Если конфликт продлится дольше, то у ВСУ появятся большие проблемы, подчеркнул Ронцхаймер.

«Потому что, в конце концов, всё зависит от того, сколько солдат есть у каждой стороны», — отметил журналиста.

Перевод статьи подготовило ИноТВ.

Ранее сообщалось, что военные попросили Владимира Зеленского о проведении дополнительной мобилизации на Украине, чтобы призвать 500 тыс. человек на фронт.

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