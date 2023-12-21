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Лидер демократов в сенате заявил, что Трамп может заблокировать помощь Украине

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Бывший американский лидер Дональд Трамп имеет огромный политический вес в Республиканской партии, он может помешать конгрессменам договориться о новой помощи для Украины. Об этом заявил лидер демократов в сенате США Чак Шумер.

«Вопрос в том... поступят ли они (республиканцы. — RT) правильно, даже зная, что Дональд Трамп атакует их отвратительным и порочным образом», — сказал он в интервью газете Politico.

По мнению Шумера, порядка пяти республиканцев в сенате поддержат выделение помощи Украине в обмен на ужесточение законодательства в области миграции, в то время как около 15 представителей Республиканской партии при любых обстоятельствах проголосуют против.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен признался, что согласен с оценками президента России Владимира Путина ситуации на Украине, а именно в том, что только американская поддержка позволяет ВСУ воевать.

Как считает координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, если конгресс США не разблокирует дальнейшие поставки оружия ВСУ, российским войскам станет ещё легче продвигаться вперёд.

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