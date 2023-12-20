Макрон допустил приглашение Путина во Францию при условии мирных переговоров

Президент Франции Эммануэль Макрон считает возможным приглашение российского коллеги на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, однако для этого Россия должна «провести мирные переговоры» и «изменить ситуацию».

Об этом он сказал в интервью, которое транслировал France 5.

Журналисты обсуждали предстоящие в 2024 году крупные события и перечисляли участников мероприятий. Они отметили, что российского лидера среди них не будет.

«Если только он не проведёт мирные переговоры и не изменит ситуацию с Зеленским», — цитирует Макрона ТАСС.

Владимир Путин во время пресс-конференции 15 декабря высказался об отношениях с Макроном. Он отметил, что ранее они были «достаточно хорошие, добрые, рабочие». С какого-то момента президент Франции прекратил отношения с российской стороной, сказал он. Путин подчеркнул: «Не мы же прекратили, не я прекратил. Это он прекратил. Если интерес есть — пожалуйста, мы готовы. Интереса нет — мы обойдёмся».

Вместе с этим он заявил, что, как и российские военные, пойдёт до конца в деле защиты интересов страны, в том числе в спецоперации. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что армия России в 2024 году будет продолжать операцию на Украине до полного выполнения задач, которые поставил президент.