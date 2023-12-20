Власти Венесуэлы подтвердили освобождение диппосланника Алекса Сааба из США

В МИД Венесуэлы подтвердили освобождение из США дипломатического посланника страны Алекса Сааба, который незаконно находился под арестом более двух лет.

«Правительство Боливарианской республики Венесуэла с ликованием сообщает о возвращении на родину нашего дипломата... Алекс Сааб — жертва репрессий со стороны правительства США», — говорится в тексте официального заявления.

Президент США Джо Байден ранее подтвердил освобождение десяти американских граждан, задержанных в Венесуэле.

Кроме того, по словам Байдена, из Венесуэлы экстрадировали Леонарда Фрэнсиса, который бежал из США до того, как ему вынесли приговор по делу о взяточничестве и коррупции.

В ноябре лидер Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что Соединённые Штаты должны ответить за похищение дипломата Алекса Сааба, прежде чем смогут возобновиться переговоры с правой оппозицией.