Байден подтвердил освобождение десяти задержанных в Венесуэле американцев
- AP
«Сегодня десять американцев, задержанных в Венесуэле, были освобождены и возвращаются домой, включая шестерых незаконно арестованных», — говорится в заявлении президента США на сайте Белого дома.
Кроме того, по словам Байдена, из Венесуэлы экстрадировали Леонарда Фрэнсиса, который бежал из США до того, как ему вынесли приговор по делу о взяточничестве и коррупции.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты освободили Алекса Сааба — близкого союзника президента Венесуэлы Николаса Мадуро — в обмен на нескольких заключённых американцев.
До этого Мадуро объявил, что Соединённые Штаты должны ответить за похищение дипломата Алекса Сааба, прежде чем смогут возобновиться переговоры с правой оппозицией.