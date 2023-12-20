Байден подтвердил освобождение десяти задержанных в Венесуэле американцев

Президент США Джо Байден сообщил об освобождении десяти американских граждан, задержанных в Венесуэле.

«Сегодня десять американцев, задержанных в Венесуэле, были освобождены и возвращаются домой, включая шестерых незаконно арестованных», — говорится в заявлении президента США на сайте Белого дома.

Кроме того, по словам Байдена, из Венесуэлы экстрадировали Леонарда Фрэнсиса, который бежал из США до того, как ему вынесли приговор по делу о взяточничестве и коррупции.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты освободили Алекса Сааба — близкого союзника президента Венесуэлы Николаса Мадуро — в обмен на нескольких заключённых американцев.

До этого Мадуро объявил, что Соединённые Штаты должны ответить за похищение дипломата Алекса Сааба, прежде чем смогут возобновиться переговоры с правой оппозицией.