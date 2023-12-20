RT в Telegram
Подпишись

Суд ЕС постановил исключить Януковича и его сына из санкционного списка

Короткая ссылка
Европейский суд в Люксембурге постановил исключить экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра из санкционного списка, связанного с коррупцией.
Суд ЕС постановил исключить Януковича и его сына из санкционного списка
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, это не означает снятия санкций с Януковича в автоматическом режиме. Такое решение выносит Совет ЕС на основании постановления суда ЕС.

В прошлом году Европейский союз объявил о введении новых санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра из-за российской специальной военной операции.

В феврале 2023 года Александр Янукович перевёл свой бизнес под российскую юрисдикцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить