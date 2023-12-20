Суд ЕС постановил исключить Януковича и его сына из санкционного списка

Европейский суд в Люксембурге постановил исключить экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра из санкционного списка, связанного с коррупцией.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, это не означает снятия санкций с Януковича в автоматическом режиме. Такое решение выносит Совет ЕС на основании постановления суда ЕС.

В прошлом году Европейский союз объявил о введении новых санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра из-за российской специальной военной операции.

В феврале 2023 года Александр Янукович перевёл свой бизнес под российскую юрисдикцию.