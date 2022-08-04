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Евросоюз ввёл новые санкции против бывшего президента Украины Януковича и его сына

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Европейский союз объявил о введении новых санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра из-за российской специальной военной операции.
Евросоюз ввёл новые санкции против бывшего президента Украины Януковича и его сына
  • РИА Новости

В опубликованном заявлении говорится, что «Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении двух дополнительных лиц» в ответ на специальную военную операцию, проводимую Россией на Украине.

В июне Европейский суд юстиции общей юрисдикции отменил решение Совета Евросоюза о продлении заморозки активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына.

В марте Евросоюз на год продлил санкции против Януковича и его окружения.

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