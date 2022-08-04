Евросоюз ввёл новые санкции против бывшего президента Украины Януковича и его сына
- РИА Новости
В опубликованном заявлении говорится, что «Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении двух дополнительных лиц» в ответ на специальную военную операцию, проводимую Россией на Украине.
В июне Европейский суд юстиции общей юрисдикции отменил решение Совета Евросоюза о продлении заморозки активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына.
В марте Евросоюз на год продлил санкции против Януковича и его окружения.