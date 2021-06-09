Европейский суд отменил решение о продлении санкций против Януковича

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Европейский суд юстиции общей юрисдикции отменил решение Совета Евросоюза о продлении заморозки активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына.
Европейский суд отменил решение о продлении санкций против Януковича
  • Reuters

«Суд общей юрисдикции аннулировал решение совета от 2019 года о продлении мер по заморозке активов в отношении Виктора Януковича, бывшего президента Украины, и его сына Александра Януковича», — говорится в решении суда.

Как уточнили в Европейском суде, Совет ЕС не смог подтвердить, что права истца на юридическую защиту были соблюдены в ходе процедуры продления санкционных мер.

В марте Евросоюз на год продлил санкции против Януковича и его окружения.

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