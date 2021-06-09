Европейский суд отменил решение о продлении санкций против Януковича
- Reuters
«Суд общей юрисдикции аннулировал решение совета от 2019 года о продлении мер по заморозке активов в отношении Виктора Януковича, бывшего президента Украины, и его сына Александра Януковича», — говорится в решении суда.
Как уточнили в Европейском суде, Совет ЕС не смог подтвердить, что права истца на юридическую защиту были соблюдены в ходе процедуры продления санкционных мер.
В марте Евросоюз на год продлил санкции против Януковича и его окружения.