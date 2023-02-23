РИА Новости: сын Януковича перевёл бизнес под российскую юрисдикцию

Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр перевёл свой бизнес под российскую юрисдикцию.

Об этом информирует РИА Новости.

Компания «МАКО Холдинг» Януковича в январе подала заявление о внесении сведений в российский реестр юридических лиц и теперь зарегистрирована в Донецке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении Виктора Януковича в санкционный список.

В августе Европейский союз объявил о введении новых санкций против Януковича и его сына Александра из-за российской специальной военной операции.