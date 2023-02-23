РИА Новости: сын Януковича перевёл бизнес под российскую юрисдикцию
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Об этом информирует РИА Новости.
Компания «МАКО Холдинг» Януковича в январе подала заявление о внесении сведений в российский реестр юридических лиц и теперь зарегистрирована в Донецке.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении Виктора Януковича в санкционный список.
В августе Европейский союз объявил о введении новых санкций против Януковича и его сына Александра из-за российской специальной военной операции.