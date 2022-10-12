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Зеленский ввёл санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении экс-главы государства Виктора Януковича в санкционный список.
Зеленский ввёл санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича
  • AFP

«Янукович Виктор Фёдорович... Вид ограничительных мер... блокировка активов — временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащих физическому или юридическому лицу», — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте офиса главы государства.

Рестрикции введены сроком на десять лет.

Помимо Януковича, санкционные меры Зеленский ввёл против российского бизнесмена Олега Дерипаски, украинского бизнесмена Сергея Курченко, а также бывшего министра обороны Украины, а ныне вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Павла Лебедева. 

В августе Швейцария объявила о введении санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра из-за поддержки российской специальной военной операции.

В июне Европейский суд юстиции общей юрисдикции отменил решение Совета Евросоюза о продлении заморозки активов Януковича и его сына.

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