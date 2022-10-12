Зеленский ввёл санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича
- AFP
«Янукович Виктор Фёдорович... Вид ограничительных мер... блокировка активов — временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащих физическому или юридическому лицу», — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте офиса главы государства.
Рестрикции введены сроком на десять лет.
Помимо Януковича, санкционные меры Зеленский ввёл против российского бизнесмена Олега Дерипаски, украинского бизнесмена Сергея Курченко, а также бывшего министра обороны Украины, а ныне вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Павла Лебедева.
В августе Швейцария объявила о введении санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра из-за поддержки российской специальной военной операции.
В июне Европейский суд юстиции общей юрисдикции отменил решение Совета Евросоюза о продлении заморозки активов Януковича и его сына.