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Швейцария ввела санкции против бывшего президента Украины Януковича и его сына

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Швейцария объявила о введении санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра из-за поддержки российской специальной военной операции.
Швейцария ввела санкции против бывшего президента Украины Януковича и его сына
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на документ Государственного секретариата экономики (SECO).

Отмечается, что санкции запрещают въезд на территорию Швейцарии, а также блокируют авуары в стране при их наличии.

4 августа Евросоюз ввёл новые санкции против бывшего президента Украины Януковича и его сына.

В июне Европейский суд юстиции общей юрисдикции отменил решение Совета Евросоюза о продлении заморозки активов Януковича и его сына.

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