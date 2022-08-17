Швейцария ввела санкции против бывшего президента Украины Януковича и его сына

Швейцария объявила о введении санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра из-за поддержки российской специальной военной операции.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на документ Государственного секретариата экономики (SECO).

Отмечается, что санкции запрещают въезд на территорию Швейцарии, а также блокируют авуары в стране при их наличии.

4 августа Евросоюз ввёл новые санкции против бывшего президента Украины Януковича и его сына.

В июне Европейский суд юстиции общей юрисдикции отменил решение Совета Евросоюза о продлении заморозки активов Януковича и его сына.