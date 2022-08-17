Швейцария ввела санкции против бывшего президента Украины Януковича и его сына
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на документ Государственного секретариата экономики (SECO).
Отмечается, что санкции запрещают въезд на территорию Швейцарии, а также блокируют авуары в стране при их наличии.
4 августа Евросоюз ввёл новые санкции против бывшего президента Украины Януковича и его сына.
В июне Европейский суд юстиции общей юрисдикции отменил решение Совета Евросоюза о продлении заморозки активов Януковича и его сына.