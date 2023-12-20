Блинкен согласен со словами Путина о помощи США для армии Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен признался, что согласен с оценками президента России Владимира Путина ситуации на Украине, а именно в том, что только американская поддержка позволяет ВСУ воевать.

С такими словами он выступил на конференции, посвящённой итогам 2023 года.

«В одном и только одном я согласен с Путиным: постоянная поддержка Америки имеет решающее значение для того, чтобы дать возможность солдатам и гражданам Украины продолжать их борьбу», — сказал Блинкен.

В Белом доме также опасаются, что с наступлением зимних холодов в зоне спецоперации российская армия лишь усилит проведение наступательных операций.

Как считает координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, если конгресс США не разблокирует дальнейшие поставки оружия ВСУ, российским войскам станет ещё легче продвигаться вперёд.

В октябре президент России заявил о неспособности украинской экономики существовать без внешней подпитки.