Премьер Словакии заявил, что страна не будет замораживать недвижимость России

Словакия не станет следовать примеру стран, которые заморозили российскую недвижимость, заявил премьер-министр Роберт Фицо.

«Есть страны, если не ошибаюсь, то Чехия, например, как бы заморозила недвижимость на своей территории, которая принадлежала России или представителям России... Мы в Словакии таким путём, конечно, не пойдём», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заморозка объектов «Госзагрансобственности» России в Чехии является противозаконной и Москва выражает недоумение по поводу антироссийской позиции чешских властей.

В российском МИД подчеркнули, что наложение чешскими властями санкций на «Госзагрансобственность» не останется без ответа со стороны России.

Позднее агентство ČTK сообщило, что в Чехии уже опломбировали часть принадлежащей России недвижимости.