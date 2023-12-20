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Премьер Словакии заявил, что страна не будет замораживать недвижимость России

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Словакия не станет следовать примеру стран, которые заморозили российскую недвижимость, заявил премьер-министр Роберт Фицо.
Премьер Словакии заявил, что страна не будет замораживать недвижимость России
  • AP

«Есть страны, если не ошибаюсь, то Чехия, например, как бы заморозила недвижимость на своей территории, которая принадлежала России или представителям России... Мы в Словакии таким путём, конечно, не пойдём», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заморозка объектов «Госзагрансобственности» России в Чехии является противозаконной и Москва выражает недоумение по поводу антироссийской позиции чешских властей.

В российском МИД подчеркнули, что наложение чешскими властями санкций на «Госзагрансобственность» не останется без ответа со стороны России.

Позднее агентство ČTK сообщило, что в Чехии уже опломбировали часть принадлежащей России недвижимости.

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