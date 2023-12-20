RT в Telegram
Подпишись

Захарова: Россия по-прежнему заинтересована в развитии связей с Молдавией

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва по-прежнему заинтересована в развитии двусторонних связей с Молдавией.
Захарова: Россия по-прежнему заинтересована в развитии связей с Молдавией
  • Gettyimages.ru

«По-прежнему настроены в поддержании и развитии многоплановых двусторонних связей и уверены, что жители Молдавии разделяют такой настрой», — цитирует её РИА Новости.

При этом дипломат подчеркнула, что Россия никогда не представляла угрозу для дружественного молдавского народа.

Ранее стало известно, что Молдавия откажется от аббревиатуры русского происхождения для аэропорта Кишинёва.

Также президент России Владимир Путин упростил приём в российское гражданство граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить