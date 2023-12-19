Молдавия откажется от аббревиатуры русского происхождения для аэропорта Кишинёва

Молдавия с 18 января откажется от аббревиатуры русского происхождения для обозначения международного аэропорта Кишинёва.

Об этом министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну написал в Telegram.

«Принято решение, что с 18 января 2024 года... нынешняя аббревиатура KIV — сокращённо от русского названия Кишинёв — больше не будет появляться на табло полётов», — говорится в сообщении.

В конце октября общественный телеканал Moldova 1 отказал кандидату в мэры Кишинёва от оппозиционной Партии коммунистов Республики Молдова Диане Караман представить свою избирательную программу на русском языке.