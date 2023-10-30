Телеканал Молдавии не разрешил кандидату в мэры Кишинёва выступить на русском

Общественный телеканал «Молдова-1» отказал кандидату в мэры Кишинёва от оппозиционной Партии коммунистов Республики Молдова Диане Караман представить свою избирательную программу на русском языке.

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что в ходе дебатов ей выключили микрофон и настоятельно попросили говорить на румынском.

«Вынуждена вас прервать. Говорите, пожалуйста, на румынском, согласно правилам передачи», — сказала ведущая.

По данным агентства, Караман была вынуждена покинуть дебаты.

«Мне не дают представить свою программу только потому, что я говорю на русском зыке. Это дискриминация», — сказала политик в видеообращении в социальных сетях.

Ранее Москва сообщила, что считает враждебным шагом блокировку русскоязычных порталов в Молдавии.

Также президент России Владимир Путин выразил уверенность, что в настоящий момент Молдавия утрачивает свою идентичность.

Кроме того, стало известно, что возле здания суда в Кишинёве прошёл митинг.