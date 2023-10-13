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Путин заявил, что Молдавия утрачивает свою идентичность

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Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что в настоящий момент Молдавия утрачивает свою идентичность.
Путин заявил, что Молдавия утрачивает свою идентичность
  • РИА Новости

Такое мнение российский лидер высказал в ходе выступления на заседании Совета глав государств — участников СНГ в узком составе.

«Молдавия практически утрачивает свою идентичность, элита этой страны вообще считает, что они не молдаване, они называют себя румынами», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что полная утрата идентичности страны является сегодняшним выбором Кишинёва.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что после смены власти в стране все аннулированные нынешним правительством соглашения с СНГ будут восстановлены.

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