Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что в настоящий момент Молдавия утрачивает свою идентичность.

Такое мнение российский лидер высказал в ходе выступления на заседании Совета глав государств — участников СНГ в узком составе.

«Молдавия практически утрачивает свою идентичность, элита этой страны вообще считает, что они не молдаване, они называют себя румынами», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что полная утрата идентичности страны является сегодняшним выбором Кишинёва.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что после смены власти в стране все аннулированные нынешним правительством соглашения с СНГ будут восстановлены.