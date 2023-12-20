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FT: Запад может признать себя пострадавшим для легализации российских активов

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США и другие западные государства занимаются изучением способов легализации замороженных активов России и передачи их Киеву, пишет газета Financial Times (FT).
FT: Запад может признать себя пострадавшим для легализации российских активов
  • РИА Новости

В статье говорится, что в числе рассматриваемых шагов — признание стран Европы «пострадавшими от конфликта». 

Власти США публично не поддерживают конфискацию российских активов, однако считают, что подобная мера будет законной с точки зрения международного права. 

В статье говорится, что в число тех стран, кого планируют признать «пострадавшими» и «особо пострадавшими» от конфликта могут войти союзники Украины, оказывавшие ей помощь в ходе конфликта.

На Западе полагают, что это позволит в последующем передать активы Киеву через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития.

В ноябре помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что коллективный Запад не будет возвращать России её замороженные активы, пока она не заплатит за СВО на Украине. Речь идёт о $300 млрд активов.

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