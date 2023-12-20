Токарев: Чехия и Словакия не смогут существовать без российской нефти
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Об этом пишет ТАСС.
«И Чехия, и Словакия обратились в Брюссель с просьбой сохранить эти объёмы поставок российской нефти, потому что у них реально нет выхода к морю, они не имеют возможности получать нефть из других источников», — сказал Токарев.
В сентябре стало известно, что Чехия импортировала рекордный с 2012 года объём нефти из России.
Также в LN заявили, что Чехия попросит ЕС продлить разрешение на импорт российского топлива.