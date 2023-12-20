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Токарев: Чехия и Словакия не смогут существовать без российской нефти

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Глава «Транснефти» Николай Токарев заявил в эфире телеканала «Россия 24», что Чехия и Словакия не смогут существовать без российской нефти.
Токарев: Чехия и Словакия не смогут существовать без российской нефти
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС.

«И Чехия, и Словакия обратились в Брюссель с просьбой сохранить эти объёмы поставок российской нефти, потому что у них реально нет выхода к морю, они не имеют возможности получать нефть из других источников», — сказал Токарев.

В сентябре стало известно, что Чехия импортировала рекордный с 2012 года объём нефти из России.

Также в LN заявили, что Чехия попросит ЕС продлить разрешение на импорт российского топлива.

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