Токарев: Чехия и Словакия не смогут существовать без российской нефти

Глава «Транснефти» Николай Токарев заявил в эфире телеканала «Россия 24», что Чехия и Словакия не смогут существовать без российской нефти.

Об этом пишет ТАСС.

«И Чехия, и Словакия обратились в Брюссель с просьбой сохранить эти объёмы поставок российской нефти, потому что у них реально нет выхода к морю, они не имеют возможности получать нефть из других источников», — сказал Токарев.

В сентябре стало известно, что Чехия импортировала рекордный с 2012 года объём нефти из России.

Также в LN заявили, что Чехия попросит ЕС продлить разрешение на импорт российского топлива.