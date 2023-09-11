ČTK: Чехия импортировала рекордный с 2012 года объём нефти из России

Чехия в данный момент использует рекордный с 2012 года объём российской нефти, сообщило агентство ČTK со ссылкой на пресс-секретаря компании — оператора чешских нефтепроводов Mero Барбору Путцову.

«Чехия использует всё больше российской нефти», — сказала она.

По её информации, за первые шесть месяцев 2023 года в Чехию из России по нефтепроводу «Дружба» поступило около 65% от общего объёма импортируемой нефти.

По данным агентства, доля нефти из России в чешском импорте в 2023 году стала наибольшей как минимум с 2012 года.

В мае министр государственных активов Польши Яцек Сасин заявил, что Варшава намерена помочь Чехии отказаться от поставок российской нефти.