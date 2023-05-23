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Власти Польши заявили о намерении помочь Чехии отказаться от поставок российской нефти

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Министр государственных активов Польши Яцек Сасин заявил, что Варшава намерена помочь Чехии отказаться от поставок российской нефти.
Власти Польши заявили о намерении помочь Чехии отказаться от поставок российской нефти
  • globallookpress.com

Как отметил Сасин, польский энергоконцерн Orlen владеет фирмой Unipetrol, которая обеспечивает топливную безопасность Чехии.

«Нашей общей целью является как можно скорейшая диверсификация поставок нефти таким образом, чтобы удалить российскую нефть», — цитирует его РИА Новости.

Польский министр утверждает, что власти Чехии разделяют подобный подход.

Ранее стало известно, что компания Orlen теряет ежедневно $27 млн из-за запрета на импорт российской нефти.

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