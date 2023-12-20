Гаврилов: нужны безотлагательные меры по пресечению нелегальных потоков оружия
- РИА Новости
«Выступаем за безотлагательные меры по пресечению нелегальных потоков ЛСО, по поиску практически реализуемых путей решения этой проблемы в интересах обеспечения международной безопасности», — сказал он.
При этом Гаврилов отметил, что вопросы контроля над ЛСО и боеприпасами к нему в России относятся к числу приоритетных.
Также Гаврилов заявил, что НАТО и ЕС игнорируют угрозу попадания оружия для Киева к экстремистам.
Кроме того, по его словам, делегации России на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности не дали показать картину об истоках кризиса на Украине.