Гаврилов: нужны безотлагательные меры по пресечению нелегальных потоков оружия

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил в интервью РИА Новости, что Москва выступает за безотлагательные меры по пресечению нелегальных потоков лёгкого и стрелкового оружия.

«Выступаем за безотлагательные меры по пресечению нелегальных потоков ЛСО, по поиску практически реализуемых путей решения этой проблемы в интересах обеспечения международной безопасности», — сказал он.

При этом Гаврилов отметил, что вопросы контроля над ЛСО и боеприпасами к нему в России относятся к числу приоритетных.

Также Гаврилов заявил, что НАТО и ЕС игнорируют угрозу попадания оружия для Киева к экстремистам.

Кроме того, по его словам, делегации России на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности не дали показать картину об истоках кризиса на Украине.