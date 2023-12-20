Почти 130 грузовиков с гумпомощью 19 декабря въехали в сектор Газа

Почти 127 грузовиков с гуманитарной помощью въехали 19 декабря в сектор Газа.

Об этом заявили в Управлении по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

«127 грузовиков с гуманитарной помощью были досмотрены и направлены в сектор Газа... 19 декабря», — передаёт заявление ТАСС.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил о готовности страны к установлению ещё одной гуманитарной паузы в секторе Газа и увеличению объёма гуманитарной помощи для людей, подвергающихся израильским обстрелам в анклаве.

17 декабря Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщило, что гуманитарная помощь, направленная в сектор Газа после начала палестино-израильского конфликта, не удовлетворяет и 10% потребностей жителей анклава.