В Израиле выразили готовность к ещё одной гуманитарной паузе

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил о готовности страны к установлению ещё одной гуманитарной паузы в секторе Газа и увеличению объёма гуманитарной помощи для людей, подвергающихся израильским обстрелам в анклаве.

Целью данной паузы, по словам президента Израиля, является освобождение заложников.

«Я могу подтвердить тот факт, что Израиль готов к ещё одной гуманитарной паузе и дополнительной гуманитарной помощи [для сектора Газа], чтобы обеспечить освобождение заложников», — цитирует его заявление ТАСС.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела лагеря для беженцев в Газе со стороны ЦАХАЛ погибли 30 человек, ещё десятки пропали без вести.