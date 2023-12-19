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В Израиле выразили готовность к ещё одной гуманитарной паузе

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Президент Израиля Ицхак Герцог заявил о готовности страны к установлению ещё одной гуманитарной паузы в секторе Газа и увеличению объёма гуманитарной помощи для людей, подвергающихся израильским обстрелам в анклаве.
В Израиле выразили готовность к ещё одной гуманитарной паузе
  • AP
  • © Leo Correa

Целью данной паузы, по словам президента Израиля, является освобождение заложников.

«Я могу подтвердить тот факт, что Израиль готов к ещё одной гуманитарной паузе и дополнительной гуманитарной помощи [для сектора Газа], чтобы обеспечить освобождение заложников», — цитирует его заявление ТАСС.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела лагеря для беженцев в Газе со стороны ЦАХАЛ погибли 30 человек, ещё десятки пропали без вести.

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