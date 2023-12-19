В Израиле выразили готовность к ещё одной гуманитарной паузе
- AP
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Целью данной паузы, по словам президента Израиля, является освобождение заложников.
«Я могу подтвердить тот факт, что Израиль готов к ещё одной гуманитарной паузе и дополнительной гуманитарной помощи [для сектора Газа], чтобы обеспечить освобождение заложников», — цитирует его заявление ТАСС.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела лагеря для беженцев в Газе со стороны ЦАХАЛ погибли 30 человек, ещё десятки пропали без вести.