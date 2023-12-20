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Байден выругался на мемориальной службе в соборе в память о Сандре О'Коннор

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Американский президент Джо Байден выругался в ходе выступления на мемориальной службе в память о первой в истории женщине в составе Верховного суда страны Сандре О'Коннор в кафедральном соборе Вашингтона.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Помогала открывать двери, защищать свободы и доказывать, что женщины могут не только делать то же, что и мужчины, но часто делать это куда лучше, чёрт побери», — сказал Байден.

После этого он принёс извинения за ругательство.

20 октября Байден растерялся и не сразу нашёл выход со сцены после выступления в Питтсбурге.

Как сообщало в ноябре издание New York Post, Байден рассказал о своём разговоре с учёным, который открыл гормон инсулин. При этом оба учёных, открывших инсулин, доктор Фредерик Бантинг и профессор Джон Джеймс Ричард Маклеод, скончались ещё до рождения Джо Байдена.

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