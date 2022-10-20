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Байден растерялся и не сразу нашёл выход со сцены после выступления в Питтсбурге

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Американский президент Джо Байден растерялся и не сразу нашёл выход со сцены после выступления в Питтсбурге.

Трансляцию мероприятия вёл телеканал Fox News.

После завершения своего выступления на тему строительства и восстановления инфраструктуры в США Байден развернулся в противоположную от выхода со сцены сторону.

Американский президент на протяжении нескольких секунд жестикулировал, что-то говорил вслух, после чего развернулся и пошёл к выходу со сцены.

Ранее Байден в ходе выступления ошибся, сказав, что его сын Бо погиб во время боевых действий в Ираке, хотя он скончался от рака в 2015 году.

В конце сентября в ходе конференции в Вашингтоне Байден пытался отыскать члена палаты представителей США Джеки Валорски, которая погибла в августе в результате ДТП.

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