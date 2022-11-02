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NYP: Байден рассказал о своём разговоре с учёным, который умер до его рождения

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Президент США Джо Байден рассказал о своём разговоре с учёным, который открыл гормон инсулин. При этом оба учёных, открывших инсулин, доктор Фредерик Бантинг и профессор Джон Джеймс Ричард Маклеод, скончались ещё до рождения Джо Байдена.
NYP: Байден рассказал о своём разговоре с учёным, который умер до его рождения
  • Gettyimages.ru

Об этом случае сообщило издание New York Post.

В ходе выступления во Флориде Байден спросил у присутствующих, знают ли они о стоимости производства инсулина для диабетиков.

«Его открыл человек, который специально оформил на него патент, чтобы лекарство было доступно каждому. Я говорил с ним», — сказал Байден.

В статье отмечается, что доктор Фредерик Бантинг и профессор Джон Джеймс Ричард Маклеод в 1923 году стали лауреатами Нобелевской премии по медицине за открытие инсулина. 

При этом Бантинг скончался в 1941 году, а Маклауд — в 1935-м. Джо Байден родился в 1942 году.

Ранее Байден во время выступления в Колорадо ошибся, сказав, что его сын Бо погиб во время боевых действий в Ираке, хотя он скончался от рака в 2015 году.

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