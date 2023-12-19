Наступление российской армии на фронте станет катастрофой для Запада, заявили журналисты New York Post (NYP).

«Теперь всё гораздо серьёзнее. Россия действует усердно... На следующем этапе мы рискуем увидеть, как линия фронта сдвигается, и в пользу Москвы. Это знаменовало бы начало моральной и стратегической катастрофы», — говорится в публикации.

Авторы материала подчеркнули, что Запад подвёл Украину, так как киевские союзники не смогли поставить нужного вооружения. При этом в следующем году ситуация в стране может ухудшиться за счёт успехов России на линии фронта.

«Как мы до этого дошли? Мы возлагали надежды на летнее контрнаступление», — заключили в NYP.

Президент России Владимир Путин 19 декабря отметил, что противник в зоне СВО несёт тяжёлые потери и в значительной степени растратил резервы.

По сведениям Министерства обороны России, потери Вооружённых сил Украины с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.