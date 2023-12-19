RT в Telegram
Подпишись

NYP: наступление России на фронте может стать катастрофой для Запада

Короткая ссылка
Наступление российской армии на фронте станет катастрофой для Запада, заявили журналисты New York Post (NYP).
NYP: наступление России на фронте может стать катастрофой для Запада
  • РИА Новости

«Теперь всё гораздо серьёзнее. Россия действует усердно... На следующем этапе мы рискуем увидеть, как линия фронта сдвигается, и в пользу Москвы. Это знаменовало бы начало моральной и стратегической катастрофы», — говорится в публикации.

Авторы материала подчеркнули, что Запад подвёл Украину, так как киевские союзники не смогли поставить нужного вооружения. При этом в следующем году ситуация в стране может ухудшиться за счёт успехов России на линии фронта.

«Как мы до этого дошли? Мы возлагали надежды на летнее контрнаступление», — заключили в NYP.

Президент России Владимир Путин 19 декабря отметил, что противник в зоне СВО несёт тяжёлые потери и в значительной степени растратил резервы.

По сведениям Министерства обороны России, потери Вооружённых сил Украины с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить