NYP: наступление России на фронте может стать катастрофой для Запада
- РИА Новости
«Теперь всё гораздо серьёзнее. Россия действует усердно... На следующем этапе мы рискуем увидеть, как линия фронта сдвигается, и в пользу Москвы. Это знаменовало бы начало моральной и стратегической катастрофы», — говорится в публикации.
Авторы материала подчеркнули, что Запад подвёл Украину, так как киевские союзники не смогли поставить нужного вооружения. При этом в следующем году ситуация в стране может ухудшиться за счёт успехов России на линии фронта.
«Как мы до этого дошли? Мы возлагали надежды на летнее контрнаступление», — заключили в NYP.
Президент России Владимир Путин 19 декабря отметил, что противник в зоне СВО несёт тяжёлые потери и в значительной степени растратил резервы.
По сведениям Министерства обороны России, потери Вооружённых сил Украины с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.