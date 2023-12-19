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Путин: Запад в каком-то смысле переиграл Россию в ситуации после 2014 года

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Российский президент Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны заявил, что западные страны в каком-то смысле переиграли Россию, когда не пошли на реализацию Минских соглашений в ситуации после 2014 года. 
Путин: Запад в каком-то смысле переиграл Россию в ситуации после 2014 года
  • AP
  • © Mikhail Klimentyev, Sputnik

По мнению Путина, если бы власти Украины и их западные хозяева пошли на имплементацию Минских соглашений, то «постепенно бы всё срослось».

Российский лидер отметил, что в Киеве и на Западе не пошли на это и «сразу же развязали там фактически войну, прямо в 2014 году».

Путин добавил, что Россия постепенно вынуждена была втянуться, чтобы защитить людей и «их там всех не истребили».

По его словам, на Западе за этим с удовольствием наблюдали. 

«В этом смысле, если можно так сказать, они нас переиграли», — заявил президент.

Также Путин заявил, что западные страны пытаются раздавить Россию, однако у них это не получится никогда. 

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