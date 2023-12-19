Путин: Запад в каком-то смысле переиграл Россию в ситуации после 2014 года
- AP
- © Mikhail Klimentyev, Sputnik
По мнению Путина, если бы власти Украины и их западные хозяева пошли на имплементацию Минских соглашений, то «постепенно бы всё срослось».
Российский лидер отметил, что в Киеве и на Западе не пошли на это и «сразу же развязали там фактически войну, прямо в 2014 году».
Путин добавил, что Россия постепенно вынуждена была втянуться, чтобы защитить людей и «их там всех не истребили».
По его словам, на Западе за этим с удовольствием наблюдали.
«В этом смысле, если можно так сказать, они нас переиграли», — заявил президент.
Также Путин заявил, что западные страны пытаются раздавить Россию, однако у них это не получится никогда.