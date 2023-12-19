Экс-главу польской комиссии по Ту-154 Мачеревича лишили охраны и служебного авто
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Комиссия Мачеревича ранее была ликвидирована. Как отмечал Томчик, она тратила деньги не по назначению и лгала людям.
Теперь же вопрос комиссии закрыт, а решением министра обороны Военная жандармерия немедленно прекращает охрану Антони Мачеревича.
«Он также будет лишён служебного автомобиля», — сказал замминистра.
15 декабря министр внутренних дел Марчин Кервиньский заявил, что время теорий заговора и лжи закончилось. По его словам, рапорт бывшего министра внутренних дел Ежи Миллера «подробно объяснил причины той страшной катастрофы» честным, комплексным и глубоким образом.
Самолёт Качиньского разбился в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный, в результате чего погибли 96 членов польской делегации.