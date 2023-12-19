RT в Telegram
Подпишись

Экс-главу польской комиссии по Ту-154 Мачеревича лишили охраны и служебного авто

Короткая ссылка
Польские власти лишили охраны и служебной машины Антони Мачеревича, который возглавлял комиссию по расследованию крушения Ту-154 под Смоленском. Об этом сообщил журналистам заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик.
Экс-главу польской комиссии по Ту-154 Мачеревича лишили охраны и служебного авто
  • Gettyimages.ru
  • © rzelich

Комиссия Мачеревича ранее была ликвидирована. Как отмечал Томчик, она тратила деньги не по назначению и лгала людям.

Теперь же вопрос комиссии закрыт, а решением министра обороны Военная жандармерия немедленно прекращает охрану Антони Мачеревича.

«Он также будет лишён служебного автомобиля», — сказал замминистра.

15 декабря министр внутренних дел Марчин Кервиньский заявил, что время теорий заговора и лжи закончилось. По его словам, рапорт бывшего министра внутренних дел Ежи Миллера «подробно объяснил причины той страшной катастрофы» честным, комплексным и глубоким образом. 

Самолёт Качиньского разбился в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный, в результате чего погибли 96 членов польской делегации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить