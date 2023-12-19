Эрдоган заявил, что рассчитывает скоро обсудить с Путиным зерновую сделку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает в ближайшее время провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить зерновую сделку.

«Встретившись в ближайшее время с президентом России Владимиром Путиным, мы скажем: «Давайте сделаем так, чтобы зерновой коридор заработал», — цитирует турецкого лидера РИА Новости.

Эрдоган выразил надежду на положительный ответ от российского лидера по этому вопросу.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что зерновую сделку реанимирует лишь снятие санкций с российских компаний.

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что подвижек с возобновлением зерновой сделки на текущий момент нет.