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Филиппо назвал слова главы МО ФРГ Писториуса о конфликте с Россией сумасшедшими

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Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что слова главы Министерства обороны Германии Бориса Писториуса подтверждают воинственные настроения Запада в отношении России.

Своё мнение он выразил в социальной сети X.

По словам Филиппо, воинственность Германии должна вызывать беспокойство по ряду причин.

Так, он сообщает о «стремлении к постоянной войне с Россией» по «самоубийственной» для Европы инициативе США.

Кроме того, слова Писториуса доказывают, что ФРГ намерена через следующий договор Евросоюза навязать европейскую армию под немецко-американским руководством.

4 декабря российский президент Владимир Путин подчеркнул, что прерванное сотрудничество Германии и России не выгодно ни Берлину, ни Москве.

Профессор Школы международного образования в Вермонте Брюс Дэйтон выразил мнение, что Соединённым Штатам следует использовать бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель для налаживания неформальных контактов с Россией.

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