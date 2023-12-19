Филиппо назвал слова главы МО ФРГ Писториуса о конфликте с Россией сумасшедшими
Своё мнение он выразил в социальной сети X.
По словам Филиппо, воинственность Германии должна вызывать беспокойство по ряду причин.
Так, он сообщает о «стремлении к постоянной войне с Россией» по «самоубийственной» для Европы инициативе США.
Кроме того, слова Писториуса доказывают, что ФРГ намерена через следующий договор Евросоюза навязать европейскую армию под немецко-американским руководством.
4 декабря российский президент Владимир Путин подчеркнул, что прерванное сотрудничество Германии и России не выгодно ни Берлину, ни Москве.
Профессор Школы международного образования в Вермонте Брюс Дэйтон выразил мнение, что Соединённым Штатам следует использовать бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель для налаживания неформальных контактов с Россией.