Hill: Ангела Меркель должна стать неформальным посредником по Украине

Профессор Школы международного образования в Вермонте Брюс Дэйтон выразил мнение, что Соединённым Штатам следует использовать бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель для налаживания неформальных контактов с Россией.

Об этом пишет The Hill.

По его мнению, Меркель считается основным кандидатом на участие в переговорах с президентом России Владимиром Путиным, поскольку у неё есть опыт общения с ним и свобода манёвра благодаря отсутствию прямых связей с действующим правительством ФРГ.

Дэйтон добавил, что Западу необходимо активнее заниматься неформальными переговорами с Россией по поводу украинского конфликта, роль неформальных посредников могут исполнять бывшие политики или транснациональные корпорации.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад, говоря о переговорах, хочет дать Украине передышку.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция готова снова предоставить площадку в Стамбуле, если Россия и Украина захотят завершить прерванные переговоры.