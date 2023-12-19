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Hill: Ангела Меркель должна стать неформальным посредником по Украине

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Профессор Школы международного образования в Вермонте Брюс Дэйтон выразил мнение, что Соединённым Штатам следует использовать бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель для налаживания неформальных контактов с Россией.

Об этом пишет The Hill.

По его мнению, Меркель считается основным кандидатом на участие в переговорах с президентом России Владимиром Путиным, поскольку у неё есть опыт общения с ним и свобода манёвра благодаря отсутствию прямых связей с действующим правительством ФРГ.

Дэйтон добавил, что Западу необходимо активнее заниматься неформальными переговорами с Россией по поводу украинского конфликта, роль неформальных посредников могут исполнять бывшие политики или транснациональные корпорации.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад, говоря о переговорах, хочет дать Украине передышку.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция готова снова предоставить площадку в Стамбуле, если Россия и Украина захотят завершить прерванные переговоры.

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