Турция готова снова дать площадку в Стамбуле, если Россия и Украина захотят завершить прерванные переговоры, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом он сказал на пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

«Мы обращаем внимание на необходимость уделить внимание усилиям по дипломатическому решению конфликта на Украине. Мы готовы вновь активизировать завершённый наполовину стамбульский процесс в случае наличия просьбы от сторон», — цитирует президента РИА Новости.

Как отмечал президент России Владимир Путин, киевские власти парафировали готовившийся в марте 2022 года в Стамбуле проект договора с Москвой, но после отвода ВС России от Киева Украина выбросила его на «свалку истории». Он показал документ, согласно которому США, Китай, Великобритания, Турция, Франция и Белоруссия были указаны в качестве гарантов безопасности для Украины в проекте стамбульского договора.

Позднее в Киеве признались, что бывший премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией.