Эрдоган готов возобновить прерванные переговоры России и Украины в Стамбуле
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Об этом он сказал на пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
«Мы обращаем внимание на необходимость уделить внимание усилиям по дипломатическому решению конфликта на Украине. Мы готовы вновь активизировать завершённый наполовину стамбульский процесс в случае наличия просьбы от сторон», — цитирует президента РИА Новости.
Как отмечал президент России Владимир Путин, киевские власти парафировали готовившийся в марте 2022 года в Стамбуле проект договора с Москвой, но после отвода ВС России от Киева Украина выбросила его на «свалку истории». Он показал документ, согласно которому США, Китай, Великобритания, Турция, Франция и Белоруссия были указаны в качестве гарантов безопасности для Украины в проекте стамбульского договора.
Позднее в Киеве признались, что бывший премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией.