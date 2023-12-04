Путин: прерванное сотрудничество ФРГ и России не выгодно ни Берлину, ни Москве
- РИА Новости
Об этом глава государства сказал в ходе церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.
«Нынешнее замороженное состояние отношений с Россией не выгодно ни нам, ни вам, но, прежде всего, на мой взгляд, Германии», — отметил российский лидер.
Как уточнил Путин, это проявляется в приостановке связей России и Германии в политической, экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах.
Ранее Владимир Путин подчеркнул, что многолетнее сотрудничество России и Германии было подорвано в том числе диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».