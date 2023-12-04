Путин: прерванное сотрудничество ФРГ и России не выгодно ни Берлину, ни Москве

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что прерванное сотрудничество Германии и России не выгодно ни Берлину, ни Москве.

Об этом глава государства сказал в ходе церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.

«Нынешнее замороженное состояние отношений с Россией не выгодно ни нам, ни вам, но, прежде всего, на мой взгляд, Германии», — отметил российский лидер.

Как уточнил Путин, это проявляется в приостановке связей России и Германии в политической, экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что многолетнее сотрудничество России и Германии было подорвано в том числе диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».