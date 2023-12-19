МИД: Севморпуть обеспечит путь судам, меняющим маршрут из-за атак в Красном море
Об этом сообщил посол по особым поручениям российского МИД Николай Корчунов.
«Да, в принципе, может позволить при условии соблюдения требований Полярного кодекса и положений соответствующих документов российского регулирования прохода по Северному морскому пути», — передаёт его слова РИА Новости.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда.
18 декабря танкер Swan Atlantic и контейнеровоз Clara подверглись нападению хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах». Его официальный представитель Яхья Сари сообщил, что удары были нанесены из-за якобы связи кораблей с Израилем.